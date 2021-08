Zufriedenheit hier, Pech da

Es ist beinahe etwas zur Tradition geworden, dass Nino Schurter auf einen Start an den Europameisterschaften der Mountainbiker verzichtet. Statt um kontinentales Edelmetall zu fahren, konzentrierte sich der Churer in den vergangenen Jahren auf die meist kurz danach stattfindenden Weltmeisterschaften. Der Erfolg gibt ihm recht: Acht Mal gewann Schurter WM-Gold – Rekord. Von diesem Plan rückt der 35-Jährige auch dieses Jahr nicht ab. Zwischen den Olympischen Spielen in Tokio und den Weltmeisterschaften im italienischen Val di Sole gönnt sich Schurter eine Wettkampfpause.