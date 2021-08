Trailrunning: Eine trendige Sportart und deren touristische Bedeutung

«Trailrunning beginnt dort, wo die befestigten, breiten Wege aufhören.» So beschreibt Walter Burk das trendige Laufen über Stock und Stein, das neben der körperlichen Ausdauer auch die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit fördert und aus diesen Gründen als Ganzkörpertraining angesehen wird. Burk hat zusammen mit Thomas Häusermann die Leitung für das Projekt Graubünden Trailrun inne. Gemeinsam sind sie für die Organisation des ersten Trailrun-Kongresses zuständig. Dieser geht am Donnerstag und Freitag in Klosters über die Bühne, zum ersten Mal überhaupt.