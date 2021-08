Es ist wieder Flugzeit in Disentis

121 Pilotinnen und Pilotinnen stehen gemäss einer Mitteilung in Disentis am Start. Davon vertreten 14 Männer und zwei Frauen die Schweiz, so auch die Weltrekordhalterin im Streckenflug, Yael Margelisch aus Verbier, und X-Alps-Gewinner Chrigel Maurer aus Adelboden.