Martina Hingis: Die Angekommene

Martina Hingis ist nicht nur eine der bekanntesten Sportlerpersönlichkeiten der Schweiz, sie ist nach wie vor die Nummer 5 in der ewigen Weltrangliste im Damentennis mit 209 Wochen an der Spitze. Die Spannbreite ihrer Karriere zeigt sich besonders eindrücklich durch ihre zwei Teilnahmen an Olympischen Spielen, auch wenn für Tennisspieler Olympia eher Nebensache ist. In Atlanta 1996 war Hingis erst 15-jährig, holte noch keine Medaille.