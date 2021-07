Doppelter Rekordeintrag

Daniela Tarnutzer? Der Name ihrer Vorgängerin als Bündner Rekordhalterin über 400 Meter war Chiara Zulauf bis vor Kurzem kein Begriff. Und ja, es ist definitiv eine Weile her, seit die ebenfalls für den BTV Chur startende Läuferin aus dem Prättigau ihre Bestmarke über die volle Bahnrunde hingelegt hat. Wobei gleich anzumerken wäre, dass Tarnutzer nach ihrem damals vollzogenen Vereins- und Kantonswechsel nach Zürich später eine Bestleistung von 55,42 Sekunden realisierte, die wegen ihres Wegzugs nicht in den Bündner Rekordbüchern erscheint.