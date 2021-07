Was ist schon der Volkswille

In sieben Tagen ist es so weit. Dann werden die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. In der Millionenstadt hält sich die Begeisterung in Grenzen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat sich gegen eine Durchführung der Sommerspiele ausgesprochen. Aus Angst, die Coronapandemie könnte in aller Härte ein weiteres Mal zuschlagen, und Tokio damit zum Hotspot werden.