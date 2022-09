Martin Rios hilft, den Verletzungsschock zu lindern

von Rolf Hösli

Nach dem Höhenflug kam der Schock: Hatten die Glarner noch Ende August am Baden Masters erstmals Curling-Legende Niklas Edin bezwungen und so die Play-offs erreicht, verletzte sich Marco Hösli ein paar Tage später bei einem Sturz die Schulter. Und zwar so stark, dass er operiert werden musste und mehrere Monate ausfällt. Als Teamchef, der die entscheidenden Steine spielt, ist er auf die Schnelle kaum zu ersetzen. Noch als Marco Hösli im Spital lag, begann das internationale Turnier von Adelboden.