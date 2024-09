Die Berner Staudenmann und Hiltbrunner gewinnen das Jubiläumsschwingfest – Armon Orlik verliert den Schlussgang

So. 08.09.2024 - 17:36

Die letzten Kämpfe im 6. Gang sind ausgetragen, alle warten jetzt in Appenzell auf den Schlussgang. In diesem kommt es zum Traumduell der beiden einzigen noch unbesiegten Schwinger in diesem Jahr. Wollen der Maienfelder Armon Orlik und der Berner Fabian Staudenmann noch zum zumindest als Co-Festsieger feststehenden Fabio Hiltbrunner aufschliessen und das Fest im Rang 1a beenden, muss es im Schlussgang einen Sieger geben. Und dieser muss seinen Gegner erst noch mit der Maximalnote bezwingen.