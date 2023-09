Zum Abschluss einer tollen Saison holt die Glarnerin Liana Trümpi noch zwei SM-Medaillen

Liana Trümpi hat an den Schweizer U-20-Meisterschaften in Lausanne weitere Ausrufezeichen gesetzt und ihrer bereits zuvor beeindruckenden Edelmetallsammlung an nationalen Titelkämpfen in diesem Jahr noch zwei weitere ­Exemplare hinzugefügt. Über 100 Meter Hürden und im Weitsprung gabs für die 19-jährige Glarner Leichtathletin jeweils Bronze.