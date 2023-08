Trotz aus im Halbfinal: Diese WM wird Tom Elmer in Erinnerung bleiben 

Welch emotionale WM-Premiere für den 26-jährigen Leichtathleten aus Glarus. Elmer liegt am Samstag in seinem Vorlauf über 1500 Meter vielversprechend im Rennen. 550 Meter vor dem Ziel wird er mitten im Läuferpulk zu Fall gebracht. Er fasst sich an die Stirn, steht auf und läuft das Rennen doch noch zu Ende. Die WM scheint für ihn zu Ende. Eine Stunde nach dem Rennen erhält Tom Elmer aber gute News: Alle drei in den Sturz verwickelten Athleten dürfen den Halbfinal vom Sonntag bestreiten. Das entschied die Jury nach Konsultation der Videobilder.