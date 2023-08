U20-Europameisterschaften in Jerusalem: Liana Trümpi aus Glarus stösst im Siebenkampf in die Top Ten vor

von Jörg Greb

Starke Premiere der 19-jährigen Glarner Siebenkämpferin Liana Trümpi auf internationaler Ebene: An den U-20-Europameisterschaften in Jerusalem totalisierte sie 5455 Punkte und platzierte sich auf dem guten neunten Schlussrang. In Euphorie brach sie indes nicht aus. Als «ganz solid» bezeichnete sie ihren Auftritt und die Kombination der sieben Disziplinen nüchtern.