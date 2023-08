Tom Elmer demonstriert seine Macht in Bellinzona

von Jörg Greb

Die Idee entwickelte sich im Gespräch Mitte letzter Woche. Im Höhentraining in St. Moritz wurden die Schweizer Meisterschaften in Bellinzona zum Thema. «Was will ich? Und was nützt mir am meisten?», fragte sich Tom Elmer dort. Und der 26-jährige Aufsteiger (drittbeste Zeit in der Schweiz über 1500 m) fand in Steeple-Schweizer-Meister ­Michael Curti einen Mann, der mitspielte.