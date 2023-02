Liana Trümpi wird U20-Schweizer-Meisterin im Mehrkampf

Liana Trümpi sichert sich am Sonntag im hochkarätigen Feld in Magglingen bei den U20 mit 3959 Punkten die Goldmedaille im Mehrkampf. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Linda Bichsel aus Thun beträgt 35 Punkte. Trümpi zeigte einen hochstehenden Wettkampf und stellte drei persönliche Bestleistungen auf. Im Hochsprung übersprang sie 1,66 Meter, im Kugelstossen warf sie 50 Zentimeter weiter als ihre Bestmarke und verbessert damit den Glarner Rekord auf 11,74 Meter. Über 60 Meter Hürden lief Trümpi in 8,72 Sekunden als Dritte über die Ziellinie und in ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, erreichte sie eine Weite von 5,73 Meter, was nur zwei Zentimeter weniger weit sind als ihre persönliche Bestleistung.