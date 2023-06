Silber an den Schweizer Meisterschaften – Liana Trümpi ist auf bestem Weg an die U20-EM

Zufrieden oder doch eher enttäuscht? Die Antwort der talentierten Aufsteigerin aus Glarus ist klar: «Nein, nein, ich bin happy.» Nicht zuletzt steht dies im Zusammenhang mit den Perspektiven. In eine hervorragende Ausgangsposition im Hinblick auf die U20-Europameisterschaften in Jerusalem hat sie sich nun gebracht (definitiver Selektionstermin ist Ende Juli). Die Limite von 5350 Punkten hat sie diesmal klarer übertroffen, als es Ende Mai in Landquart schon der Fall gewesen war (5369). Das war auch nötig. Weil nur drei Athletinnen/Athleten pro Disziplin und Land zugelassen sind, ergibt sich im Frauen-Mehrkampf das, was die Disziplinen-Verantwortlichen von Swiss Athletics als «Luxusproblem» umschreiben: Sie müssen über eine Selektion entscheiden.