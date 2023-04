Zwei Glarnerinnen sorgen für einen erfreulichen Saisonabschluss

Für die Langdistanzrennen in der klassischen Technik über unterschiedliche Distanzen hatte Petrus ein Ein-sehen. Die kalte Nacht liess das Trassee verfestigen, so dass die schnelle Unterlage die Aufgabe zumindest für die Männer und Frauen etwas erleichterte. Über 50 km konnten die beiden älteren Bässler Brüder lange in der Spitzengruppe mithalten, doch nach etwa 30 km zog eine Vierergruppe mit dem unverwüstlichen Toni Livers davon. Im von Roman Furger gewonnenen Rennen belegten Severin und Mario Bässler die guten Ränge 11 und 13.

Bei den Frauen über 30 km bot sich das gleiche Bild wie am Vortag. Nadine Fähndrich lief ein Rennen für sich. Malia Elmer lief lange in der Verfolgergruppe mit, musste dann aber das Tempo etwas drosseln. Mit ihrem 7. Rang unter den 15 Teilnehmerinnen war sie halbwegs zufrieden. Julia und Silvan Hauser fühlten sich nach überstandenen Krankheiten noch nicht fit genug für die langen Distanzen. Yanick Bässler lief über 20 km bei den Männern U18 ein engagiertes Rennen, was mit Rang 8 und einem geringen Rückstand belohnt wurde. Linn Zentner konnte mit ihrem 22. Rang nicht ganz an das Resultat vom Vortag anknüpfen.