«Ja, ich habe mich öfters überrascht»

Erinnern Sie sich an das Jahr 2009? In den USA wird Barack Obama als erster Afroamerikaner überhaupt als US-Präsident vereidigt. Microsoft bringt sein neues Betriebssystem Windows 7 auf den Markt. Die Popikone Michael Jackson stirbt. Und in Canberra, Australien, wird ein junger Schweizer Mountainbike-Weltmeister: Nino Schurter, 23-jährig, Bündner.