Die Glarner Torballer holen den Bergkristall zurück

In den Halbfinals traf TB Glarus 11 Kärpf auf Vorrundensieger Vige Waasland. In der ersten Halbzeit gerieten die Glarner 1:3 in Rückstand, bliesen dann in der zweiten Hälfte zur furiosen Aufholjagd, die in einem 4:3-Sieg gipfelte. Was die Glarner am Morgen noch nicht zu hoffen gewagt hatten, war Tatsache: TB Glarus 11 Kärpf stand im Final. Dort traf das Team auf Bozen. Die Vorzeichen standen für die Glarner gut, konnten die Italiener in der Vorrunde 2:0 besiegt werden. Im Finalspiel vermochten die Bozner dann nicht zu überzeugen, die Glarner dominierten und holten sich den Bergkristall mit einem 5:2-Sieg.