Grosse Emotionen für Fähndrich und Van der Graaff

Als Laurien van der Graaff an diesem Samstagnachmittag im Kampf um einen Halbfinalplatz im Sprint in der freien Technik in Davos knapp gescheitert war, liessen sich die im Tunnel des Wettkampfes zuvor kontrollierten Emotionen nicht länger verdrängen. «Normalerweise», sinnierte die 34-jährige Davoserin später vor den Medienvertretern, «denke ich in solchen Momenten immer ans nächste Mal.