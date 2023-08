Glarner Velofahrer Colin Stüssi gewinnt Etappe an der Portugal-Rundfahrt

Die Etappe am Donnerstag hatte es in sich: 162 Kilometer und 3400 Höhenmeter mussten die Rennrad-Profis bis zum Ziel in Montalegre auf 1520 Metern über Meer bewältigen. Trotzdem wurde es am Ende ganz knapp: Colin Stüssi setzte sich in einer fünfköpfigen Spitzengruppe in einem Sprint bei der Bergankunft durch. Mit diesem Sieg zieht der Glarner Rennfahrer am bisherigen Leader Artem Nych vorbei und übernimmt sensationell die Führung in der Gesamtwertung der Portugal-Rundfahrt.