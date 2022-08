Breel Embolo (25), AS Monaco: Etwas überraschend wechselte der Schweizer Nationalstürmer in diesem Sommer aus Gladbach nach Monaco. Nach einer kurzer Eingewöhnungszeit, während der die Monegassen in der Champions-League-Qualifikation an PSV Eindhoven scheiterten, zeigt Embolo bereits seine Klasse in der Ligue 1. In zwei Partien gegen Rennes und Strasburg gelangen ihm ein Tor und zwei starke Auftritte.

Bild Keystone