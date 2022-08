Breel Embolo (25), AS Monaco: Der Neuzugang der AS Monaco stand ausgerechnet gegen Liga-Dominator Paris Saint-Germain erstmals seit seinem Wechsel in der Ligue 1 nicht in der Startformation. Beim 1:1 gegen Messi, Neymar und Co. wurde der Schweizer Stürmer in der 64. Minute, kurz nach dem Ausgleich durch Neymar, für Aleksandr Golovin eingewechselt. Der Pariser Sturmlauf sorgte in der Folge dafür, dass Embolo in der Offensive kaum zu Aktionen kam.

Bild Keystone