Wie Fussball sein soll

Am Ende, da stimmten sogar die Anspielzeiten. Statt wie noch in der Gruppenphase teils mitten in der Nacht, fanden die Finalspiele der Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland am (mitteleuropäischen) Tag statt. Um die heroischen Nigerianerinnen, die leidenschaftlichen Australierinnen oder zaubernden Spanierinnen zu sehen, bedurfte es so keinen Wecker mehr – sondern höchstens einen kulanten Arbeitgeber.