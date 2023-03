Chur 97 mit torlosem Remis

Die 0:4-Klatsche vor Wochenfrist beim FC Thalwil blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Mannschaftsaufstellung von Chur 97. Trainer Aleksandar Zarkovic beorderte im Heimspiel der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft am Samstag gegen den FC Widnau gleich fünf neue Akteure in die Stammformation. Dies hatte allerdings auch mit Absenzen zu. So ist beispielsweise Allrounder Aron Sele mit der Liechtensteiner Nationalmannschaft unterwegs. Mittelfeldspieler Filip Radojicic verbüsste eine Sperre. Erstmals und überraschend in der Anfangsformation figurierten die beiden Junioren Santiago Cecchini im Mittelfeld sowie Dario Stöber im Angriffszentrum.

Es entwickelte sich eine von der Taktik und viel Kampf und Krampf geprägte Partie mit wenig spielerischen Höhepunkten hüben wie drüben. Chur 97 trat zwar jederzeit sehr engagiert auf. Bei eigenem Ballbesitz fehlten jedoch die zündenden Ideen. Der suboptimale Start in den Fussballfrühling mit bloss einem Zähler aus zwei Partien nach dem Wiederbeginn und die vielen personellen Rochaden wirkten sich beim zweiten Heimspiel nicht unerwartet negativ aus. Es ist weiterhin viel Sand im Getriebe.

Kaum Torchancen

Erst gegen Ende der Partie erarbeitete sich die Heimelf aussichtsreiche Torchancen. Die eingewechselten Alessandro Mogus in der 67. Minute sowie Tiziano Stolz (78.) scheiterten jedoch beide aus bester Abschlussposition an Widnau-Schlussmann Iljia Kovacic. Zwischen den beiden besten Offensivaktionen der Platzherren hatte Chur-Torhüter Marko Zuvic seine Mannschaft mit der Intervention auf der Linie gegen den gegnerischen Mittelstürmer Noah Thönig (77.) im Spiel gehalten. Nach insgesamt sechs Gegentoren in den ersten beiden Partien nach dem Wiederbeginn blieb Zuvic erstmals ohne Gegentreffer.

Viel ereignete sich nicht im Provisorium Obere Au. Die Punkteteilung war die logische Folge einer Begegnung auf bescheidenem Niveau. Der eine Zähler hilft Chur 97 nur beschränkt weiter. Die Mannschaft befindet sich im Frühjahr weiterhin auf Formsuche. Und mit 24 Punkten aus 17 Partien muss sie sich in der Tabelle der Gruppe 5 nach hinten orientieren Die Aufgaben werden derweil vorerst nicht leichter. Am kommenden Samstag (16 Uhr) steht nämlich das Gastspiel beim Tabellenführer aus Balzers auf dem Programm.

Chur 97 – Widnau 0:0

Obere Au. – 150 Zuschauer.

Chur 97: Zuvic; Caluori, Alessio Schmid (46. Hobi), Catricala, Coric; Baturina; Barroso (56. Mogus), Cecchini (65. Kalberer), Rhiner (88. Gjorgjievski), Yogarajah; Stöber (65. Stolz).

Widnau: Kovacic; Faleschini, Navarro, Ivic, Giovetti; Liechti; Cabezas, Tüccur, Lässer, Andrade; Thönig. – Eingewechselt: Martinovic, Barboza, Massari, Egbon und Shala.

Bemerkung: Chur 97 ohne Radojicic (gesperrt) sowie Quinto, Sabljic, Sele, Tomic und Tino (alle abwesend/verletzt).