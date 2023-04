Eine Legende im Glarner Fussball feiert Jubiläum

Nach seiner Junioren- und Aktivzeit als Torhüter beim FC Glarus hat Italo Fiorenzi 1998 in den Betreuerstab der ersten Mannschaft gewechselt. Nebst Masseur und Torwarttrainer war er in seiner Funktion oft auch Bindeglied zwischen Spieler und Trainer.2010 hat er seinen Stammverein verlassen und sich dem FC Weesen angeschlossen, bei welchem er in gleicher Funktion grosse Erfolge feiern konnte. Das schreibt sein ehemaliger und auch aktueller Verein, der FC Glarus, in einer Mitteilung.