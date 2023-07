Zwei Tore in vier Spielen: Bündner Fussballer ist im Profibusiness angekommen

Fabrizio Cavegn läuft es rund. Der 20-jährige Fussballspieler aus Vella hat nach seinem Premierentor in der Qualifikation zur Conference League nun auch erstmals in der Liga für den FC Vaduz getroffen. Bei der 2:3-Niederlage in Wil zeichnete Cavegn für das erste Saisontor der Liechtensteiner in der Challenge League verantwortlich und brachte sein Team zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung. Sieht man von seinem Treffer im Schweizer Cup mit dem FC St. Gallen ab, waren dies nun die ersten beiden Tore des Bündners als Fussballprofi.