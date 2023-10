Schweizer Nationalteam: Nach der Ratlosigkeit sind neue Impulse gefragt

Ein letzter Pfiff des Schiedsrichters, dann war es im Kybunpark für einen Moment gespenstisch still. Die fassungslosen Schweizer Fussballer, denen nach dem 3:3 die Worte fehlen, die erschöpften Belarussen, die sich ausgepumpt auf den Rasen fallen lassen, die Zuschauenden, die nicht wussten, wie ihnen geschah – für diesen einen kurzen Moment dachten über 17 000 Menschen in St. Gallen das gleiche: Was haben wir hier gerade gemeinsam erlebt? Und wie reagieren wir nun darauf?