Schneefussball-WM in Arosa: Der Stürmerstar macht den Penaltykiller

Am Ende wurde Mladen Petric von seinen Teamkollegen gefeiert. Der ehemalige Stürmerstar hatte an der Schneefussball-WM in Arosa nicht etwa den letzten Penalty versenkt. Nein, er trug doch tatsächlich Torwart-Handschuhe, als ihn die All-Stars jubelnd in die Arme schlossen. Der einstige kroatische Nationalspieler hatte den Abschluss des letzten niederländischen Schützen abgewehrt und seinem Team damit neuerlich den Titel gesichert. Schon bei der zuvor letzten Austragung im Jahr 2020 hatten sie triumphiert.