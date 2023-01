Schneefussball: Die Stars pilgern wieder nach Arosa

von Claudio Sidler und Livio Biondini

Wer in den kommenden Tagen durch das verschneite Arosa schlendert, läuft dabei Gefahr, plötzlich doppelt zu sehen. Diese optische Täuschung wird wohl aber von zwei Protagonisten des diesjährigen Arosa Ice-Snow-Football ausgelöst. Mit Frank und Ronald de Boer stehen in diesem Jahr nämlich Zwillingsbrüder im Aroser Schnee im Einsatz, die seinerzeit schon in den Panini-Sammelheftchen für ordentlich Verwirrung sorgten.