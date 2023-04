Rückschlag für Chur 97

Fünf Tage nach dem beachtlichen 1:1-Unentschieden beim Tabellenführer FC Balzers musste Chur 97 einen Rückschlag hinnehmen. Der Bündner Vertreter in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft unterlag am Donnerstag dem FC Bazenheid auf heimischem Terrain mit 1:2 (0:1). In einem von der Taktik und wenigen Torchancen hüben wie drüben geprägten Spiel geriet die Heimequipe durch die erste nennenswerte Offensivaktion des Gegners in der 23. Minute prompt ins Hintertreffen. Nach einem weiten Zuspiel hinter die aufgerückte, in dieser Szene nicht gut sortierte Churer Viererabwehrkette stand Edmir Zulic plötzlich frei vor Marko Zuvic. Der Bazenheid-Angreifer liess sich die Chance nicht nehmen.

Die ohnehin schwierige Aufgabe gegen kompakt verteidigende Gäste aus dem Toggenburg wurde nun noch anspruchsvoller. Chur 97 war zwar oft in Ballbesitz. Doch es fehlten Tempo sowie kreative Ideen, um den gegnerische Abwehrriegel auszuspielen. Und nach einem Start in die Rückrunde mit zuvor vier Spielen ohne Sieg fehlt natürlich auch das Selbstvertrauen.

Erstes Saisontor von Mogus

Im zweiten Durchgang agierte Chur 97 zumindest ein bisschen zielstrebiger nach vorne. Vieles blieb jedoch Stückwerk. Echte Torchancen blieben ebenso Mangelware. Eine der raren Möglichkeiten zum Torerfolg nutzte Alessandro Mogus in der 60. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleichstreffer. Er reüssierte nach einem perfekt getimten Zuspiel aus der eigenen Platzhälfte nach einem Alleingang. Es ist das erste Saisontor des offensiven Aussenbahnspielers, der am Sonntag seinen 20. Geburtstag feiern darf. Doch das Erfolgserlebnis beflügelte die Heimelf nicht zumindest zum Gewinn eines Punktes. Durch einen individuellen Patzer in der Hintermannschaft kam Bazenheid und nicht Chur zum späten Siegtreffer. In der 80. Minute war wiederum Zulic erfolgreich. Die sehr effizienten Gäste freuten sich am Ende des Tages über drei Punkte nach einem aus ihrer Sicht fast perfekt verlaufenen Auswärtsspiel.

Chur 97 verharrt derweil mit 25 Punkten aus 19 Partien im unteren Mittelfeld der Tabelle. Die noch im alten Jahr begonnenen Serie ohne Sieg währt somit bereits acht Partien. Nun erhält die Equipe von Trainer Aleksandar Zarkovic infolge des spielfreien nächsten Wochenendes eine Denkpause. Das Pensum in der Gruppe 5 wird erst am Sonntag, 23. April auswärts bei den Reserven des FC Rapperswil-Jona fortgesetzt. Bis dahin gilt es im Training einiges anzupacken. Vor allem die fehlende Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor ist augenfällig.

Chur 97 – Bazenheid 1:2 (0:1)

Obere Au. – 100 Zuschauer.

Tore: 23. Zulic 0:1. 60. Mogus 1:1. 80. Zulic 1:2.

Chur 97: Zuvic; Tomic, Catricala, Sabljic, Caluori (75. Yogarajah); Mogus (82. Barroso), Sele (75. Cecchini), Baturina, Coric (82. Kalberer); Gjorgjievski (68. Stolz), Radojicic.

Bazenheid: Aziri; Bytyqi, Bollhalder, Ott, Pietro Scardanzan; Nick Romer (65. Dodes); Goli (88. Pali), Sacipi (65. Jungblut); Zulic, Roth (87. Pfister), Cakir (56. Mamuti).

Bemerkung: Chur 97 ohne Hobi (gesperrt) sowie Quinto, Alessio Schmid und Tino (alle abwesend/verletzt).