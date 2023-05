Nevia Stoob: «Das ist für mich ein grosses Erlebnis»

mit Nevis Stoob sprach Rolf Lutz*

Am 3. Juli wird Nevia Stoob erst 17-jährig. Dennoch ist sie in ihrer ersten Saison in der Women’s Super League beim Aufsteiger FC Rapperswil-Jona, ihrem Stammverein, bereits eine feste Grösse. In 16 von 18 Spielen der Qualifikation ist sie zum Einsatz gekommen.