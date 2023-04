Neue Herausforderung für Bündner Fussballer: Cavegn wechselt von St. Gallen zu Vaduz

Cavegn war im Sommer 2021 von Chur 97 in die U21-Nachwuchsmannschaft des FC St. Gallen gewechselt. In insgesamt 46 Spielen gelangen ihm in der 1. Liga 37 Treffer. Die starke Trefferquote blieb anscheinend auch Peter Zeidler, dem Cheftrainer des FC St. Gallen, nicht verborgen. So gab Cavegn in dieser Saison sein Debüt in der Super League. Er kam zu vier Kurzeinsätzen und durfte einmal im Schweizer Cup auflaufen, wo ihm sogleich ein Treffer gelang.