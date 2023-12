Linth-Sportchef Didi Redzepi: «Der Trainerwechsel war kein Fehler»

Der FC Linth 04 blickt auf eine durchwachsene und phasenweise turbulente Vorrunde in der 1. Liga zurück. Ende September musste Trainer Mike Koller seinen Platz an der Seitenlinie räumen, der Glarner Mario Langer übernahm per sofort. Der erhoffte Effekt blieb jedoch aus, obwohl Langer die erste Partie gegen Tuggen gewinnen konnte.