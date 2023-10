Keine Anpassungsprobleme in der 2. Liga: Valposchiavo Calcio lebt den Moment

Es wäre vermessen zu behaupten, dass Valposchiavo Calcio nach seiner Promotion in die 2. Liga regional die Gegner in Serie das Fürchten lehrt. Das Zwischenzeugnis nach sieben von 13 Partien der Herbstrunde fällt aber vorzüglich aus. Der Südbündner Vertreter ist auch auf höherer Ebene konkurrenzfähig. 13 Punkte wurden eingefahren. Am Samstag glückte mit dem 2:1-Erfolg beim Tabellenzweiten in Buchs ein weiterer Achtungserfolg. «Wir waren in jedem Spiel auf Augenhöhe mit dem Gegner. Das war so nicht zu erwarten», sagt Vereinspräsident Renato Cirolo.