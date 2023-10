In der zweiten Hälfte wird auch der FC Linth 04 stürmisch

Vor dem Spiel hatte Linths Trainer Mario Langer davor gewarnt, wie schwierig die Aufgabe gegen Mendrisio werden würde, sollte man in Rückstand geraten. Diese Warnung schlugen seine Spieler in den Wind. Zugegeben: Dieser wehte teilweise stürmisch über den Lintharena-Rasen, aber dass er gleich den Matchplan von Langer ins Glarner Hinterland blasen würde, überraschte dennoch. Nach 23 Minuten lagen die Linther nämlich 0:2 in Rückstand.