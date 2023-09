Granit Xhaka: der beste Fussballer, aber nicht der beste Captain

Granit Xhaka will der Beste sein. Als Fussballer gelingt ihm das ganz gut, bei Arsenal und nun bei Leverkusen stellt er es wöchentlich unter Beweis. In seiner Funktion als Captain kann man das aber nicht von ihm behaupten. Kommunikation und Interaktion gehören offensichtlich nicht zu seinen Stärken. Das hat er mit seinen Aussagen nach dem Kosovo-Spiel eindrucksvoll bewiesen. Ein Captain, der nicht gut kommuniziert? Eigentlich undenkbar. Xhaka als Captain abzusetzen? Noch undenkbarer. Seine Nationalmannschaftskarriere würde er wohl noch am gleichen Tag beenden.