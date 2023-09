FC Ems: Mittendrin in der Negativspirale

Als Livio Bonderer am Samstag den FC Ems im Meisterschaftsspiel der 2. Liga regional auf heimischem Terrain gegen den FC Herisau in der 32. Spielminute mit 1:0 in Führung brachte, schien der Weg geebnet für einen mehr oder minder ungefährdeten Heimsieg. «Es ist immer schön, ein Tor zu erzielen, das gibt Selbstvertrauen», hielt der 22-jährige Offensivspieler hinterher fest. Und trotzdem war das Eigengewächs nach Spielende nicht unbedingt guter Laune. Das hat Gründe.