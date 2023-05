Ein Resultat, das den FC Linth 04 zufriedenstellt

In Weesen macht der Gemeindepräsident sein Möglichstes, um den Abstieg des örtlichen Fussballklubs aus der 1. Liga zu verhindern. Und wenn dies bedeutet, dass er als Trainer selbst an die Seitenlinie steht. Genau das tat Marcel Benz am Samstag im Heimspiel des Tabellenschlusslichts gegen den FC Linth 04.