Der FC Linth 04 startet mit einem Sieg in das neue Jahr

von Marc Fischli

Die Partie zwischen Linth 04 und Lugano U21 begann ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten auf dem schwierigen Boden in Näfels, das Spiel einigermassen gepflegt aufzubauen. Doch die Teams bekundeten mit dem Untergrund Mühe, und so war die Partie kein wirklicher Fussballleckerbissen. Torgefahr entstand lediglich bei Standardsituationen. So hatte Linth zuerst eine Chance nach einem Eckball, und anschliessend durften die Tessiner einen Freistoss treten, welcher der langjährige Super League-Profi Alexander Gerndt zur Führung verwerten konnte.