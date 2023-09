Dem FC Linth 04 gelingt gegen Uzwil der erhoffte Befreiungsschlag

Diese Möglichkeit war aber auch die einzige richtige Torchance für die Gäste. Die Abwehr von Linth stand gut und vor allem waren sie im zentralen Mittelfeld sehr präsent und zweikampfstark. Neben dem bereits erwähnten Rüegg zeigte sich auch Erbinel zweikampfstark und so konnten die Glarner viele Angriffsversuche der Gäste bereits im Keim ersticken. Nach knapp einer Stunde erzielte Linth 04 den Führungstreffer. Ronnie Aeberli konnte sich den Ball an der Grundlinie erkämpfen und legte diesen perfekt auf Güntensperger zurück, er keine Mühe hatte, den ersten Treffer zu erzielen. Anschliessend versuchten die Uzwiler zu reagieren und waren in der Folge spielbestimmend, doch zwingende Torchancen blieben aus.