Chur 97 setzt Serie fort

Der spät fixierte 4:2-Erfolg vor Wochenfrist beim abgeschlagenen Tabellenletzten FC Amriswil hatte Chur 97 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft ein wenig Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Diesen Rückenwind nutzte die Mannschaft von Trainer Aleksander Zarkovic am Samstag vor heimsicher Kulisse zu einem weiteren Vollerfolg. Der FC Rorschach-Goldach wurde dank einer Leistungssteigerung der Heimelf in der zweiten Halbzeit durch Tore von Dario Stöber in der 56. Spielminute, Filip Radojicic (62.) sowie den eingewechselten Mitko Gjorgjievski (78.) verdient mit 3:1 bezwungen. Chur 97 setzt damit seine jüngste kleine Erfolgsserie fort. Es war bereits der dritte Sieg hintereinander.

Klare Steigerung

Im Gegensatz zum Amriswil-Spiel beorderte Zarkovic mit Joel Hobi, Michael Kalberer und Senan Quinto drei neue Kräfte in seine im 4-4-2-Spielsystem auflaufende Stammelf. Diese tat sich jedoch im ersten Durchgang schwer. Chur 97 hatte zwar von Beginn an mehr vom Spiel, liess in einer zunächst zerfahrenen Angelegenheit jedoch die Präzision vermissen. Nach dem Seitenwechsel klappte dies entschieden besser. Mit den zur Pause eingewechselten Aron Sele und Resandan Yogarajah im Team wurde die Torgefahr erhöht.

Der 16-jährige Stöber eröffnete mit einem Heber über den zur Unzeit aus seinem Tor geeilten Gästekeeper das Skore. Nur sechs Minuten später legte der zuletzt besonders treffsichere Radojicic mit einem platzierten Flachschuss nach. Der 19-Jährige festigt mit seinem bereits neunten Saisontor seinen Status als teaminterner Torschützenleader. Sieben dieser neun Tore erzielte der zum Saisonbeginn vom FC St. Gallen zu seinem Stammverein zurückgekehrte Offensivspieler diesen Frühling in der laufenden Rückrunde. Der Anschlusstreffer der Gäste in der 76. Spielminute stellte das Verdikt nur kurz in Frage. Gjorgjievski sorgte zwei Minuten später mit dem 3:1 für klare Verhältnisse.

Ligaerhalt naht

Mit dem Gewinn von drei weiteren wichtigen Punkten ist für Chur 97 sein primäres Ziel, der Klassenerhalt, in greifbare Nähe gerückt. Mit 34 Punkten aus 23 Partien verfügt die Mannschaft fünf Partien vor Saisonende über ein solides Punktepolster auf die Abstiegszone. Das Pensum in der Gruppe 5 wird an kommenden Samstag (16 Uhr) auswärts beim FC Adliswil fortgesetzt.

Chur 97 – Rorschach-Goldach 17 3:1 (0:0)

Obere Au. – 200 Zuschauer.

Tore: 56. Stöber 1:0. 62. Radojicic 2:0. 76. Meister 2:1. 78. Gjorgjievski 3:1.

Chur 97: Zuvic; Caluori, Hobi, Tomic, Coric; Barroso (72. Gjorgjievski), Radojicic, Baturina (85. Catricala), Kalberer (46. Sele); Quinto (46. Yogarajah), Stöber (70. Stolz).

Rorschach-Goldach: Babic; Schäfer (86. Liechti), Lukic, Patrice Baumann (63. Somogyi), Bosshart; Schumacher, Peric; Wagner, Lo Re (73. Meister), Jung (54. Haag); Oliver Baumann.

Bemerkung: Chur 97 ohne Rhiner (gesperrt) sowie Mogus, Alessio Schmid und Tino (alle abwesend/verletzt).