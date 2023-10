Chur 97 beendet Misserfolgsserie

Endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Chur 97 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft: Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Zarkovic bezwang am Samstag vor heimischer Kulisse den Tabellenletzten Rapperswil-Jona II klar mit 4:1 (3:0) Toren. Das von Beginn an tonangebende Heimteam liess mit einer konzentrierten Leistung keine Fragen nach dem Sieger dieses «Sechspunktspiels» zu. Früh brachte Mitko Gjorgjievski in der neunten Spielminute mit einem Heber über den machtlosen gegnerische Torhüter seine Mannschaft in Führung. Tiziano Stolz (31. Minute) sowie Dario Stöber (39.) sorgten dann noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse auf dem Rasen.

Im Gegensatz zu den vorangegangen Partien hielt Chur 97 die haarsträubenden Fehler in der Defensive in Grenzen. Allerdings muss in dieser Hinsicht erwähnt werden, dass die Reserven des in der Promotion League engagierten FC Rapperswil-Jona ein sehr bescheidener Widersacher waren. Die Gäste blieben offensiv weitgehend ohne Wirkung und agierten ihrerseits vor dem eigenen Tor sehr fehlerhaft. Das soll die jederzeit souveräne Darbietung des dominanten Heimteams nicht schmälern.

Erneut Gjorgjievski (50.) liess direkt in Anschluss an die erste wirklich gefährliche Offensivszene der Gäste mit dem Treffer zum 4:0 etwaige Fragen nach einer Rückkehr des Gegners ins Spiel gar nicht hochkommen. Der 23-jährige Stürmer in den letzten vier Partien immer getroffen. Nach neun Partien führt er die teaminterne Torschützenliste mit sechs Volltreffern vor Fabio Barroso (4) an.

Chur 97 kehrte nach fünf Spielen ohne Vollerfolg zum Siegen zurück. Im fünften Heimspiel gelang der zweite Sieg. Der lässt die Equipe im Abstiegskampf der Gruppe 4 immerhin kurz durchatmen. Nach neun Partien und drei Siegen, zwei Umentschieden und vier Niederlagen befindet sich Chur 97 mit elf Punkten (18:20 Tore) weiterhin in einer ungemütlichen Situation. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (17.30) auswärts der FC Bazenheid.

Chur 97 – Rappperswil-Jona II 4:1 (3:0)

Obere Au. – 150 Zuschauer.

Tore: 9. Gjorgjievski.1:0. 31. Stolz 2:0. 39. Stöber 3:0. 50. Gjorgjievski 4:0. 53. Rexhepi 4:1.

Chur 97: Hartmann; Spadin, Tomic, Hobi, Sutter; Barroso (64. Yogarajah), Baturina, Cecchini (81. Gian Luca Schmid), Stolz (71. Cela); Stöber (64. Coric), Gjorgjievski (81. Rhiner).

Rapperswil-Jona II: Ammann; Kuhn, Tojaga, Lesi, Alili; Bambana; De Belder, Rubortone, Nguy, Prinz; Rexhepi.

Bemerkung: Chur 97 u.a ohne Alessio Schmid und Tino.