Campos: «Wenn mal ein, zwei Tore reinfallen, kriegt man Selbstvertrauen»

Angelo Campos ist aktuell kaum zu stoppen. Dem Churer Fussballer des SC Brühl gelangen 17 Tore in 20 Partien in der dritthöchsten Schweizer Fussballliga. Klar, dass der 22-Jährige zufrieden ist mit der aktuellen Situation. Er sagt: «So eine Quote war mir zuletzt vielleicht bei den Junioren von Chur 97 gelungen.» Dass es ihm so gut läuft, dafür hat er keine einfache Erklärung und sagt: «Wenn mal ein, zwei Tore reinfallen, kriegt man Selbstvertrauen.» Man darf hoffen, dass die Serie anhält. Denn dann darf Campos durchaus von noch grösseren Aufgaben träumen.

