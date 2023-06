Burgmeier zur Saison des FC Vaduz: «Wir waren nur am reisen und regenerieren»

Der FC Vaduz hat in der vergangenen Fussballmeisterschaft zwei unterschiedliche Gesichter gezeigt. Ein erfreuliches in der Conference League, welches die Liechtensteiner nach begeisternden Auftritten bis in die Gruppenphase führte, und ein enttäuschendes in der heimischen Challenge League, wo man nicht über den drittletzten Platz hinaus kam. Sportchef Franz Burgmeier hat Erklärungen dafür und sagt: «Wir hatten in der Vorrunde keinen geregelten Trainingsbetrieb. Wir waren nur am reisen, am regenerieren und hatten dann schon wieder das Abschlusstraining.» Und weiter: «Alle drei, vier Tage hatten wir eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz. So war es logisch, dass die Automatismen fehlten.» Trotz allem ist sich der Sportchef sicher, dass man daraus die Lehren für die kommende Saison ziehen werde.