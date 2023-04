Alessandro Cescato bleibt Trainer beim FC Glarus

Alessandro Cescato wird auch in der kommenden Spielzeit Cheftrainer der ersten Mannschaft des FC Glarus in der 3. Liga sein. Der 47-Jährige sei ein Urgestein, so der Verein: Er war bereits früher als Spieler und als Trainer beim FCG erfolgreich tätig. Er hat das junge Team letzten August neu übernommen und es, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, zu einer schlagfertigen Truppe zusammengeschweisst, die es jedem Gegner schwer macht.