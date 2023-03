3.-Liga-Fussball: Unterschiedliche Vorzeichen für Bündner Topteams

Am Wochenende rollt auch in den Niederungen der 3. Liga der Ball wieder. Urs Casutt, Co-Leiter Sport bei der US Schluein Ilanz, bringt es stellvertretend für sämtliche Beteiligten auf den Punkt. Er sagt: «Die Vorbereitung ist im Winter besonders lang. Es ist Zeit, dass wir alle endlich wieder in den Wettkampfmodus finden.» Der frühere Trainer vom Crap Gries tut dies in einem Verein in Lauerstellung. Drei Punkte liegt die ambitionierte USSI bei Halbzeit hinter dem überraschenden Tabellenführer Valposchiavo Calcio.