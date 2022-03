Den FC Linth 04 kann man bald von der Stube aus anfeuern

Nehmen wir an, es ist ein Samstagnachmittag im Spätherbst. Ihr Lieblingslokalverein trägt sein nächstes Fussball-Meisterschaftsspiel aus, aber das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Während die Fussballer draussen dem Regen und der Kälte trotzen, können die Fans künftig bequem vom Sofa aus in kuschliger Wärme zuschauen. Zumindest wenn es die dritt- und vierthöchste Spielklasse im Fussball in der Schweiz betrifft.