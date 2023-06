Chur 97 verliert letztes Heimspiel

Mit frischen Personal – ab der 55. Minute durfte auch Radojicic ran – versuchte die Heimelf das Ruder rumzureissen. Am Engagement fehlte es definitiv nicht. Wohl aber an Präzision, Zielstrebigkeit, aber auch an der nötigen Klasse. Mehr als der Anschlusstreffer durch den ebenfalls eingewechselten Mitko Gjorgjievski resultierte deshalb nicht. Der Angreifer verwertete in der 76. Minute mit einer akrobatischen Einlage eine Hereingabe von der rechten Aussenbahn zu seinem achten Saisontreffer. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass Chur 97 erneut eine sehr junge Equipe stellte. Die bezog ihre zweite Niederlage in Folge. Zuvor hatte sich die Mannschaft mit fünf Siegen am Stück erfolgreich in der oberen Region der Tabelle zurückgemeldet.