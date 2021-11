Bundesligist ehrt eine Legende des FC Glarus

2013 verstarb Wolfgang Frank im Alter von 62 Jahren an einem Gehirntumor. Der ehemalige Spielertrainer des FCGlarus (1984 bis 1988) war nach seinem Engagement in der Schweiz Trainer des deutschen Fussballvereins FSV Mainz05 gewesen und hatte auch dort einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Am 7.September, Franks Todestag, taufte der FSV Mainz05 in einer kleinen Feier sein Trainingsgelände offiziell in «Wolfgang Frank Campus am Bruchweg» um. Damit ehren die Mainzer die wohl prägendste Trainerpersönlichkeit ihrer Vereinsgeschichte.