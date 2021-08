Zurück in der Wunschliga

Als Anfang Juli in der alles entscheidenden letzten Runde in extremis und mit Schützenhilfe aus Buchs der Aufstieg des FC Ems in die 2. Liga regional feststand, endete für den Verein vom Sportplatz Vial eine zweijährige Phase des Hoffen und Bangens. Die Mannschaft des langjährigen Trainers und Präsidenten Walter Frizzoni hatte bereits in der Spielzeit 2019/20 bei Halbzeit von der Tabellenspitze gegrüsst, ehe danach das Coronavirus für ein unsanftes Ende jeglicher Aufstiegsbemühungen sorgte. «Die Freude ist natürlich gross, dass wir jetzt zurück in der 2. Liga regional sind», sagt Frizzoni.