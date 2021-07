Von Glarus über Liverpool und Dortmund nach Frankfurt

«Das ist ein herber Schlag! Der BVB verliert wohl einen wichtigen Mitarbeiter», so titelte das deutsche Onlineportal «Der Westen». Die Rede ist von Sebastian Frank. Der heute 42-Jährige bestritt seine gesamte Juniorenzeit beim FC Glarus und kam später unter anderem auch in der Aktivmannschaft in der 1. Liga zum Einsatz.